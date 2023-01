Kymco Ak550 Premium

È atteso entro la prima metà del 2023, a un prezzo ancora da definire, l'AK 550 Premium di Kymco, nuovo allestimento dedicato ai viaggi del maxiscooter fiore all'occhiello della Casa taiwanese. Il suffisso Premium è motivato dalla presenza di migliorie rispetto alla versione standard: insieme con un nuovo profilo dello scudo, disegnato per una maggior protezione sulle lunghe distanze, arriva un parabrezza elettrico più alto, regolabile attraverso due tasti sul manubrio. Ora ci sono anche il traction control e il cruise control che si aggiungono all'Abs dotato di funzione cornering. E, per l'uso invernale, Kymco ha dotato l'Ak550 Premium di manopole riscaldate. Rivista la strumentazione: i tre quadranti digitali sono meglio visibili, con quello centrale che ospita il sistema di navigazione Kymco Noodoe, che permette di connettere lo smartphone e avere la navigazione Turn by Turn sul display. Kymco ha invece confermato la valida meccanica dell'Ak 550: il motore orizzontale da 550 cc e 8 valvole sviluppa 51 cv, trasmessi alla ruota posteriore da una cinghia dentata che diminuisce ulteriormente la rumorosità, e spinge il maxi Kymco a oltre 160 km/h.

