Kymco Sky Town 150

Disponibile con motore 150 e 125 cc Euro 5+, lo Sky Town è il nuovo scooter di Kymco nato per la città. In particolare, il 150 cc raffreddato ad aria dello Sky Town 150 è completamente nuovo: interventi specifici hanno reso più efficace il raffreddamento, a tutto vantaggio dell’affidabilità e della vita media del propulsore. Telaio e ciclistica sono le stesse per entrambe le versioni, con ottime doti di agilità e maneggevolezza, grazie anche al peso estremamente contenuto: solo 117,5 kg a secco per entrambe le motorizzazioni. Le ruote sono in lega con pneumatici 110/70-14 (anteriore) e 130/70-13 (posteriore), abbinate a un sistema frenante a disco. La versione 150 dello Sky Town è dotata di sistema Abs, il 125 offre invece il sistema di ripartizione della frenata Cbs. Abbiamo poi strumentazione digitale a colori, doppio vano anteriore con presa Usb, sottosella capace di accogliere un casco full-size e altri oggetti.



