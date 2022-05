L’11 giugno al via il primo tour del rapper milanese Lazza

I punti chiave Me Next

Il primo tour del rapper milanese Lazza partirà l’11 giugno 2022 dalla discoteca Mamamia di Senigallia per poi appodare subito a Milano, il 16 giugno allo spazio all’aperto per concerti Carroponte di Sesto San Giovanni. Classe 1994, ad aprile 2017 Lazza ha pubblicato Zzala, il suo disco di esordio per 333 Mob in cui da subito ha messo in luce anche le sue doti di pianista grazie agli studi presso il conservatorio di Milano.

Dopo l’uscita dell'ultimo album “Sirio” con 17 brani, parte quindi il Sirio tour di Lazza prodotto da Next Show che si concluderà il 3 settembre 2022 al Viper summer festival di Firenze. L’agenzia Me Next ha aperto nel marzo 2017 fondata da Manuelito Hell Raton, Slait e Federica Torchia. Hella Raton (in arte Manuelito) nel 2020 è stato il giudice vincitore della quattordicesima edizione di X Factor con il team di donne 16-24 anni. Tutti i progetti artistici di casa Me Next, da Lazza a tha Supreme passando per Mara Sattei e Young Miles, sono diretti da Slait.