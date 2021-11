L’83% delle Pmi cerca profili tecnici e digitali, ma una su due non ne trova

Ascolta la versione audio dell'articolo

La doppia transizione, ecologica e tecnologica, che è stata accelerata dalla pandemia, rende la ricerca dei profili tecnici ancora più sfidante, soprattutto per le piccole e medie imprese. Gli ultimi dati del sistema Excelsior Unioncamere hanno evidenziato che oltre 6 profili su 10 non si trovano, in generale. Focalizzandosi sulle Pmi, l’ultimo Market Watch di Banca Ifis spiega che l’83% delle Pmi cerca profili tecnici e 4.0, ma più della metà non li trova. Per individuarli il passaparola resta il canale più utilizzato.

Il dato positivo è che il clima di incertezza scoraggia nello scouting solo il 10% delle imprese: al centro di tutto rimangono i piani di crescita e sviluppo delle Pmi italiane, che, anche nel pieno della pandemia hanno cercato di attrarre persone e sviluppare competenze per gestire la trasformazione digitale.

Accanto ai profili tecnici, sono ambiti quelli digitali e, in particolare, quelli specializzati in tecnologie 4.0. Entrando nel merito il 59% delle Pmi ha bisogno di nuove competenze legate alle tecniche di produzione specifiche per il proprio settore, il 28% di collaboratori in grado di gestire soluzioni digitali, il 26% di profili amministrativi e il 24% di soggetti specializzati nell’industria 4.0. Per l’8% servono invece risorse esperte nell’area social, mobile, analytic, cloud.

Guardando al futuro, nel prossimo triennio, le figure esperte di tecniche produttive rimarranno le più ricercate (42%), seguite da quelle che possono contare su competenze digitali e 4.0 (entrambe al 39%). A tutti i candidati sono richieste competenze trasversali come saper lavorare in team, essere flessibili e risolvere problemi. Nella ricerca dei profili si tiene conto anche delle soft skill, ovvero quelle capacità relazionali o di comunicazione in grado spesso di fare la differenza all’interno di un gruppo, e che quando si cerca una persona pesano, secono il Market Watch di Banca Ifis, per quasi la metà (45%) nel profilo selezionato.