L’abbraccio tra un ragazzo ucraino e uno russo

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

La giornata del Meeting Mondiale sulla Fraternità Umana, domani, è divisa in due momenti. Al mattino si riuniscono cinque gruppi di lavoro, tra i quali quello dei premi Nobel a palazzo della Cancelleria dalle 9 alle 12, presente il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato della Santa Sede. Nel pomeriggio l’appuntamento è alle 16 in Piazza San Pietro e, in contemporanea, in altre otto piazze del mondo: in Congo (Brazzaville); a Trapani (Mediterranea Saving Humans); nella Repubblica Centrafricana (Bangui); in Etiopia; in Argentina (Buenos Aires); in Israele (Gerusalemme); in Giappone (Nagasaki); in Perù (Lima). Interverranno anche tanti artisti, da Roberto Bolle (foto) a Cristicchi, da Al Bano ad Andrea Bocelli, e poi ancora Amara, Giovanni Caccamo, Hauser, Carly Paoli, Piccolo Coro dell’Antoniano, Mr. Rain, Amii Stewart e Paolo Vallesi. Chiuderà il pomeriggio una rappresentanza internazionale di giovani che, tenendosi per mano, si uniranno in un saluto collettivo nel colonnato di Piazza San Pietro, con un ragazzo ucraino che abbraccerà un coetaneo russo (l’accesso alla piazza, aperta a tutti, sarà possibile dalle 14). L’evento, condotto da Carlo Conti, sarà trasmesso in mondovisione sui media Vaticani (dalle 16), Rai 1 (dalle 17 alle 18.45) e, in streaming, sul sito fondazionefratellitutti.org e sui canali Facebook e YouTube della Fondazione Fratelli tutti.