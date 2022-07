Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Legare un arrosto di manzo, pulire e sbianchire le animelle di vitello per una frittura a regola d'arte, portare in tavola una succulenta braciola di maiale “alla Cordon Bleu”, dire un pollo o preparare un petto d'anatra al miele. In edicola per un mese con il Sole 24 Ore al prezzo di 12,90€ il volume “L'Abc della carne. La scuola step by step per scegliere e cucinare la carne senza sprechi e con gusto”. Un solo libro con tutto il necessario per lavorare e cucinare la carne, dalle tecniche di base a quelle più avanzate.

Grazie all'esperienza di un grande chef professionista, e alle centinaia di immagini step by step scattate e pensate appositamente per questo libro, sarà facilissimo realizzare anche il piatto più impegnativo. Il risultato è un vero e proprio ABC della carne, l'opera definitiva per chi è alle prime armi e per gli appassionati, ma anche per i professionisti in cerca di un manuale davvero completo.