L’abc del decreto clima, dai green corner agli incentivi “mangiaplastica” Il decreto legge 111/2019, partito con 9 articoli, è raddoppiato nel corso dell’esame in prima lettura al Senato. Tra le novità l'istituzione del programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell’aria di Nicoletta Cottone

(Fotogramma)

6' di lettura

È composto da 18 articoli il decreto clima, che ha ottenuto alla Camera il via libera definitivo con il voto di fiducia (305 voti a favore e 215 contrari). Il decreto legge finanzia un programma sperimentale di riforestazione delle città metropolitane e prevede la nomina di un commissario unico per gli interventi sulle discariche abusive. Ci sono incentivi - altri 40 milioni di euro- per i “green corner” in negozi e supermercati: un angolo per la vendita di prodotti sfusi o alla spina.

Il Comitato interministeriale pe rla programmazione economica (Cipe) cambia nome, diventa Cipess, e aggiunge lo sviluppo sostenibile nella mission del Comitato. Ci sono poi alcuni programmi governativi “green”, da “Italia Verde” a “Mangiaplastica” e “Caschi verdi per l’ambiente”. E l’istituzione delle Zea, le zone economiche ambientali. L'articolo 8-bis prevede che le disposizioni in esame si applichino alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione. Ecco i contenuti del decreto legge 111/2019, partito con 9 articoli e raddoppiato nel corso dell’esame al Senato.

Caschi verdi per l’ambiente

Istituzione, presso il ministero dell’Ambiente, del programma sperimentale “Caschi verdi per l'ambiente” per la realizzazione di iniziative di collaborazione internazionale per la tutela e la salvaguardia ambientale delle aree nazionali protette e delle altre aree riconosciute in ambito internazionale per il particolare pregio naturalistico. L’articolo 5-ter autorizza la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.



Cipe all’insegna dello sviluppo sostenibile

Il Cipe cambia nome all’insegna dello sviluppo sostenibile. Nell’articolo 1-bis viene ribattezzato Cipess, Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile. La modifica decorrerà dal 1° gennaio 2021.

Discariche abusive e acque reflue

Viene disciplinata la nomina e le attività dei Commissari unici per la realizzazione degli interventi in materia di discariche abusive e di acque reflue attuativi di procedure di infrazione europea. Si disciplinano le attività del Commissario unico in materia di discariche abusive prevedendo che possa stipulare convenzioni ad hoc con determinati enti. L’articolo 5 disciplina anche il compenso economico del Commissario unico e del personale della struttura di supporto, la procedura di nomina del Commissario unico e la composizione della struttura di supporto. Disposizioni per la nomina del Commissario unico per gli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue e di due sub-commissari.