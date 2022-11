L’abito sartoriale diventa young e il look 2023 punta sulla camicia

L’offerta a tutto tondo prevede anche un ampliamento nella proposta, oltre all’abbigliamento?

«C'è allo studio un progetto nuovo negli accessori, con focus sulle scarpe, dove il connubio tra formale e informale ben ci rappresenta. Qualità e comfort richiameranno in maniera precisa l'estetica del brand. In primavera debutteremo anche nelle fragranze, con tre profumi per tre momenti della giornata, disegnati per noi da un naso francese. Crediamo in un percorso lineare, vogliamo essere coerenti: non siamo moda e non vogliamo esserlo. Sintetizzare aggiunge immediatezza: evita a tutti di sprecare tempo».