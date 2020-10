L’Abs per ebike di Blubrake chiude un round di finanziamento da 5,2 milioni di euro Fondi per l’ulteriore sviluppo della startup di e-Novia sul mercato globale: obiettivo di 4 milioni di euro di fatturato per il 2021 di Pierangelo Soldavini

L'Abs per bici elettriche chiude un nuovo round di finanziamento da 5,2 milioni di euro. Con questa tornata Blubrake, la scale-up milanese che sta rivoluzionando il concetto di sicurezza nel mondo dell'e-bike con un sistema di freno antibloccaggio integrato nel telaio, arriva a totalizzare un finanziamento complessivo, dalla nascita, di oltre dieci milioni di euro.



L'immissione di risorse fresche sarà utilizzata per l'ulteriore sviluppo dell'azienda sviluppata in seno a e-Novia, che si prepara a servire un portfolio sempre più ampio di clienti internazionali, grazie allo sviluppo di nuovi prodotti tecnologici per la mobilità leggera.

«L’obiettivo di questo nuovo finanziamento è continuare il percorso di crescita di Blubrake - spiega il general manager e founder Fabio Todeschini -: la seconda generazione dell’Abs, più miniaturizzato e integrabile nel telaio sarà pronta nella seconda metà del 2021, mentre proseguiremo con nuove partnership industriali».

A oggi l’Abs è già presenta in due dei mercati più sviluppati in Europa essendo presente all'interno di alcuni modelli di brand internazionali come Crescent, leader dei Paesi scandinavi del gruppo Cycleurope, e Bulls, marchio di riferimento sul mercato tedesco.

Ora è in rampa di lancio l’accordo con la svizzera Stromer per l’utilizzo nei modelli di “speed pedelec”, la bici elettrica che si avvicina allo scooter con una velocità di 45 km/ora e l’obbligo di assicurazione e casco. Ma è in vista anche un primo accordo con un attore di primo piano dell’industria ciclistica italiana, oltre a una partnership internazionale con un grosso produttore di componentistica a livello globale.