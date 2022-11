L’abuso crescente di anglismi ostacola una corretta comunicazione

Ascolta la versione audio dell'articolo

5' di lettura

L’Academie Francaise, l'istituzione che difende il valore della lingua e della cultura francese nel mondo, ha lanciato un ultimo categorico allarme. L’utilizzo sempre più massiccio di anglismi nella comunicazione aziendale ed in quella istituzionale rischia di impoverire irreparabilmente la lingua (imponendo una metamorfosi strisciante della sintassi) e diventare un fattore di discriminazione per quelle fasce di popolazione (anziani e/o non scolarizzati) che rischiano di non capire.

Sappiamo benissimo che anche in Italia (forse ancora più che in Francia ed in altri Paesi dell’Ue) se per legge domattina si imponesse l’obbligo di eliminare parole e acronimi derivanti dall’inglese, nella maggioranza delle aziende e delle organizzazioni pubbliche bisognerebbe comunicare a gesti perchè ormai la maggioranza delle persone non sarebbe in grado di trovare il sinonimo italiano di espressioni come hacker, spoiler, soft skills, blokchain, pass, pipeline, benchmark, e così via.

È un dato di fatto che oggi due giovani italiani che parlano in italiano utilizzano una quantità enorme di termini inglesi o di italianizzazioni di termini inglesi. Ed è altrettanto un dato di fatto che oggi ci scandalizziamo, ma domani non potremo farlo più perchè dire “dissare” (mancare di rispetto) ci sembrerà perfettamente normale e comprensibile e non riconosceremo più l’origine americana di questo verbo. Del resto le lingue come organismi viventi si modificano. Se l’italiano non produce neologismi perchè “le cose nuove” arrivano dal mondo col loro nome in inglese e noi prendiamo quel nome nuovo così com’è, senza elaborarne una versione italiana, per forza di cose nel lungo termine si genererà una sostituzione linguistica.

Quando si parla di questi temi si tende naturalmente ad arrivare a considerazioni di tipo patriottico. Difendere la lingua significa difendere la cultura, la storia, l’identità, eccetera. Temi nobilissimi e importantissimi ma che forse non inquadrano al meglio la portata della sfida che gli anglismi stanno determinando soprattutto nel mondo del lavoro. Infatti non stiamo semplicemente assistendo all’affermazione dell’inglese come lingua dominante, ma stiamo assistendo alla generazione di una vera e propria neolingua in cui italiano e inglese si mescolano seguendo il criterio della soluzione comunicativa più immediata.

Se in un meeting (riunione), in una call (conversazione), in una mail (ehm…) una parola espressione del mondo globalizzato si impone perché comprensibile per tutti, quella parola pian piano soppianta tutte le alternative, tanto da lasciarle cadere in disuso e creando con il tempo una sorta di monopolio di significato: utilizziamo per esempio il successo della parola “confidente”, italianizzazione dell’inglese “confident”.