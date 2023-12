Ascolta la versione audio dell'articolo

La celebre Scuola di ballo venne creata nel 1813; negli anni 50 i “Cadetti della Scala”, di cui l’attuale Accademia di perfezionamento per cantanti lirici è l’erede; cinquant’anni fa il corso per scenografi; e nel 2001 nasce la Fondazione Accademia Teatro alla Scala. Ne sono soci fondatori, oltre al Teatro alla Scala, Regione Lombardia, Comune di Milano, Camera di Commercio di Milano, Intesa Sanpaolo, Fondazione Berti Onlus, Fondazione Bracco, Fondazione Milano per la Scala e Techbau. A questi si aggiunge un rilevante gruppo di sostenitori, che permettono di erogare borse di studio e altre agevolazioni.

Oggi l’Accademia è divisa in quattro dipartimenti - Musica, Danza, Palcoscenico e Management - con oltre trenta corsi, di cui alcuni rilasciano titoli equipollenti a quelli universitari. Nel 2024 al via tre nuovi corsi di diploma accademico di I livello - uno in costume per lo spettacolo, uno in tecniche di allestimento scenico e il terzo in multimedia per le performing arts - e uno di II livello in didattica coreutica, colmando una lacuna nella formazione dei docenti.