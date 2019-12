L’Accademia hi-tech per il benessere dei capelli nel Castello di Solfagnano In un castello medievale vicino a Gubbio, in Umbria, si trova l'Accademia Internazionale Monacelli che offre trattamenti innovativi per i capelli di Monica Melotti

Castello di Solfagnano

C'è un castello medievale, come nelle fiabe, che racchiude la formula della felicità. Un luogo elegante e raffinato, nascosto nella campagna umbra, a pochi passi da Gubbio, che oltre ad offrire incantevoli giardini e sontuose camere, racchiude al suo interno l'Accademia Internazionale Monacelli, in grado di migliorare la struttura e la bellezza dei capelli.

«Il Castello di Solfagnano racconta all'interno delle proprie mura storie di energia, bellezza e felicità. È il luogo ideale per trasmettere e condividere i nostri valori e il nostro metodo innovativo per la cura dei capelli - dice Giorgio Monacelli, fondatore e presidente della Monacelli Academy -. La nostra Accademia è una vera e propria “scuola di felicità” in grado di migliorare la vita delle persone, attraverso un luogo di formazione dove la moda e la cosmetica si fondono per dar vita a momenti felici. I nostri trattamenti sono pensati prima di tutto per offrire un'esperienza sensoriale unica, vengono realizzati secondo rituali di benessere che rispondono a tutte le esigenze di bellezza. Secondo le caratteristiche e lo stato di cute e capelli, viene studiato un trattamento ad hoc che possa riequilibrare l'ecosistema cutaneo in profondità e ricaricare di energia e vitalità il cuoio capelluto».

Un percorso scientifico

I prodotti Monacelli sono dermatologicamente testati, senza parabeni e tensioattivi chimici. Alle spalle ci sono laboratori di ricerca che sviluppano linee cosmetiche esclusive con prodotti cosmeceutici, quali: detergenti, styling, colori, solari e prodotti tricologici. Le materie prime sono sviluppate con una nuova tecnologia brevettata, la Mwp (Micro Wave Progressus) che utilizza l'impiego di microonde per sintetizzare le materie prime e i principi attivi esclusivi, realizzati con sostanze provenienti da fonti rinnovabili e attraverso processi di produzione ecosostenibile.

Nel 2010 l'Accademia ha ottenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico il brevetto mondiale di “invenzione industriale” per avere realizzato il primo reattore a microonde per sintesi molecolare su scala industriale. Il trattamento più esclusivo è la Ricostruzione Gold20 che dona una ristrutturazione profonda e restituisce energia e luminosità ai capelli, riuscendo a riportare il capello al suo “stato naturale”.

La formula matematica della felicità

La bellezza della matematica sta nella sua infinita possibilità di essere applicata a qualsiasi cosa e permette, non solo di conoscere una cosa in profondità, ma anche di gestire quella stessa cosa in maniera più semplice ed efficace.