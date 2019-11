L'accertamento

L'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva per l'inclusione scolastica (che deve essere esplicitamente richiesta dalla famiglia) è necessario per poter elaborare il Profilo di funzionamento predisposto «secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (Icf) dell'Organizzazione mondiale della sanità».