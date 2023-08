L’accertamento diventa collaborativo e «solidale»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Gli atti di accertamento, prima ancora dell'attuazione della legge delega, risultano ampliati.

La definizione di concordato preventivo biennale e di cooperative compliance esprimono solo parzialmente una nuova visione sistematica di prospettiva generale che guarda il rapporto tributario dal punto di vista dei principi costituzionali per riportare il rapporto obbligatorio tributario a quegli stessi principi.

È ben chiaro che questi due istituti, riassumibili nella categoria di accertamento “congiunto” o “concordato” ex ante avvicinano alla certezza della pretesa tributaria garantendo la stabilità dei conti pubblici e privati.

L'atto di accertamento si presenta come atto non più solo del privato ma congiunto, concordato ex ante, tra amministrazione e contribuente.

Sottratto alla precarietà non è soltanto l'accertamento in sé, ma pure la sfera dell'imposizione soggettiva ex latere debitoris.