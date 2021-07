L’accesso all’housing sociale: così requisiti e costi da Nord a Sud

4' di lettura

Si chiama 5Square l’intervento residenziale in costruzione nella zona Sud di Milano, in via Antegnani, con 468 alloggi, che sarà pronto a gennaio 2022 e di cui è aperto l’avviso per la raccolta delle candidature per affittare 102 appartamenti a canone convenzionato (dei 304 in locazione).

L’architettura è dello studio Barreca & La Varra e si tratta di un’operazione in un brownfield (riqualificazione dell’esistente), dove insistevano cinque scheletri abbandonati da decenni. Al piano terra (su 3mila mq) un supermercato, un asilo e altri spazi a servizio gestiti da manifatture innovative. L’avviso è promosso dal Fondo Immobiliare Lombardia e gestito da Redo Sgr. I destinatari sono «nuclei familiari o singole persone il cui reddito complessivo risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi non sia superiore a quello massimo stabilito annualmente dalla Regione Lombardia per accedere all’edilizia agevolata, incrementato del 25% e con l’abbattimento legalmente previsto per ogni figlio a carico».

Loading...

I parametri oltre al reddito

Il target dei futuri inquilini, oltre ai requisiti di reddito, è definito da parametri misurabili: la cittadinanza (italiana o di un altro Stato con permesso di soggiorno almeno biennale) e la residenza o lo svolgimento di attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Milano o nella città metropolitana. A cui si aggiunge la richiesta di non essere titolare di diritti di proprietà abitativa nel territorio nazionale, in sostanza non avere altre case, l’assenza di altre assegnazioni di edilizia convenzionata o con contributi pubblici, il non essere stati sfrattati da alloggi Erp per morosità negli ultimi cinque anni, e ancora non aver occupato senza titolo alloggi Erp. A tutto questo si aggiunge la predisposizione a far parte di una comunità sostenibile, mantenendo vivi gli spazi comuni con servizi per la socializzazione e il tempo libero.

Le caratteristiche e i vincoli per accedere al social housing variano da Nord a Sud, ma l’identikit tipico è quello del caso 5Square che riguarda una quota di alloggi in un mix di soluzioni. Al Nord il canone medio si attesta intorno a 80 euro mq l’anno, al Sud sui 50 euro. Tra i requisiti richiesti per un complesso a Matera è sufficiente non essere titolari di una proprietà abitativa nel Comune. La differenza sostanziale tra Nord e Sud rimane sulla sostenibilità delle operazioni: in media nel Mezzogiorno il costo dell’edilizia libera è più basso e i costi di costruzione non comprimibili oltre una certa soglia.

I canoni di locazione e vendita

«Quando si parla di housing sociale in Italia si intende una residenza in locazione a canoni calmierati e in vendita a canoni convenzionati, realizzata da privati ma non solo. Questo tipo di offerta è compreso in ciò che tecnicamente viene chiamato Ers (Edilizia residenziale sociale) – racconta Giordana Ferri, direttore esecutivo di Fondazione Social Housing -. Nel resto d’Europa con questo termine si intende tutta l’offerta abitativa, sia a canoni e prezzi calmierati sia sociale, che risponde a bisogni specifici espressi da quella parte di popolazione che non accede alle proposte del mercato: alloggi in locazione a diversi canoni, più o meno sussidiati dal pubblico, in grado di rispondere ai diversi livelli di bisogno, ma che include anche alloggi in vendita a canoni convenzionati o messi a disposizione attraverso formule di accompagnamento all’acquisto».