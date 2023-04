L’accesso “esplorativo” al registro elettronico è vietato

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Secondo il Tar Lazio-Roma (sentenza 6830/2023) è illegittima per eccessiva genericità la richiesta, intesa ad acquisire, in via indiscriminata e senza alcuna selezione, «tutti i documenti presenti sul registro elettronico», svelando il tentativo di un controllo generalizzato sull'operato dell'Amministrazione scolastica che è espressamente vietato dalla legge generale sul procedimento amministrativo.

Ai fini dell'accesso agli atti della scuola è necessario che l'interesse dell'istante, pur in astratto legittimato, possa considerarsi concreto, attuale, diretto, e, in particolare, che preesista all'istanza di accesso e non ne sia, invece, conseguenza. In altri termini, l'esistenza di detto interesse deve collocarsi anteriormente all'istanza di accesso documentale che, quindi, non può e non deve essere impiegata e piegata a «costruire» ad hoc, con una finalità esplorativa, le premesse affinché sorga in un momento successivo.

Finalità vietata dalla legge

Diversamente, infatti, l'accesso documentale assolverebbe ad una finalità espressamente vietata dalla legge, perché preordinata a un non consentito controllo generalizzato sull'attività, pubblicistica o privatistica, delle pubbliche amministrazioni; scuole comprese. Nella vicenda, dalla richiesta di accesso a tutti i documenti presenti sul registro elettronico emergeva, invero, la volontà di ricercare circostanze, da verificare tramite l'accesso, che in un modo del tutto eventuale ed ipotetico avrebbero potuto provare una supposta illegittimità. Anche in materia di accesso difensivo si deve escludere che sia sufficiente, nell'istanza di accesso, un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive. E ciò vale sia che esse siano riferite a un processo già pendente, oppure ancora instaurando; poiché l'ostensione del documento richiesto passa attraverso un rigoroso, motivato, vaglio sull'effettivo nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che il richiedente intende curare o tutelare.

