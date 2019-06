L’accesso ai mercati extraUe è il vero jolly della moda uomo di Silvia Pieraccini

Riuscire a capire come (e dove) andranno i mercati, ormai è difficile come azzeccare un terno al lotto. E questa 96esima edizione del Pitti Uomo, il salone-lifestyle della moda maschile che invade la Fortezza da Basso di Firenze (dall’11 al 14 giugno, 1.220 marchi per il 45% esteri presentano le collezioni per la primavera-estate 2020) catalizzando come sempre l’attenzione dei maggiori operatori internazionali del settore, sarà lo specchio di questa distorsione.

I (pochi) punti certi sono il peggioramento congiunturale con cui si è chiuso il 2018 e si è aperto il 2019; l’andamento dei mercati extraeuropei più favorevole rispetto a quelli europei; il riassetto in atto nel sistema distributivo, tra catene in crisi e commercio online all’arrembaggio.

Per il resto, sono il posizionamento e la “forza” delle singole aziende a decretarne i risultati. «C’è un divario sempre più ampio tra chi ha accesso ai mercati extraeuropei e chi non ce l’ha», afferma Claudio Marenzi, presidente di Pitti Immagine e di Confindustria Moda.

I dati Istat sull’export di gennaio-febbraio, in realtà, lasciano buone speranze all’industria italiana della moda uomo, segnando +7,3% rispetto ai primi due mesi del 2018: andamento che sembra contraddire l’indagine a campione sul primo trimestre dell’anno fatta da Confindustria Moda sulle aziende della filiera tessile-abbigliamento, che aveva messo in mostra il ricorso pesante alla cassa integrazione. Ma in realtà le due rilevazioni non sono comparabili né per oggetto né per periodo, e i segnali in arrivo dal mercato, come sottolinea Confindustria Moda, sono davvero «molto contrastanti».

In compenso il 2018 si è chiuso col sorriso per l’industria tricolore della moda maschile, con +2,4% di fatturato (a 9,5 miliardi), +4,9% di export (a sfiorare 6,4 miliardi) e un saldo commerciale sopra i due miliardi. Due capi su tre ormai vanno all’estero (il 67,2%) con una grande novità: il primo mercato di sbocco è diventato il Regno Unito (+7,6%), che ha scalzato la Germania (+2,3%). Superstar per crescita è la Cina con +36,2% (all’ottavo posto). Il mercato italiano resta malato e segna -4,8%.