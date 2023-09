L’accordo biennale sulle tasse sarà esteso anche ai forfettari

Gli esperti hanno discusso di un possibile criterio di selezione, ma qui c’è un paradosso: se si ammettono solo i soggetti più affidabili, si escludono i più interessati al “patto”. Ad esempio, se dovesse servire un voto di 8 agli Isa, rientrerebbero solo 1,1 milioni di contribuenti su 2,4 (il 44,6%).

Il gran numero di persone e società coinvolte, inoltre, mette in forte dubbio la possibilità di avere un reale contraddittorio sulla cifra proposta: l’Agenzia non avrebbe personale a sufficienza, probabilmente neppure per un carteggio semplificato.

L’adesione al concordato sarà senz’altro appetibile per chi prevede di guadagnare di più nel biennio, perché il suo business sta crescendo.

La norma, però, punta soprattutto a chi incassa redditi in nero. Ma perché un evasore dovrebbe pagare le imposte sul maggior reddito proposto dal Fisco? È già stato osservato che servono degli incentivi per l’adesione (si veda Il Sole 24 Ore del 19 maggio 2023). Ad esempio: se accetti la proposta, il Fisco ha meno tempo per fare accertamenti o addirittura si impegna a non farne (ma devi comunque emettere tutti gli scontrini, le fatture e le ricevute, e versare l’Iva). Altre premialità potrebbero essere simili a quelle offerte a chi ha buoni voti agli Isa. È un punto cruciale, su cui servirà equilibrio: senza incentivi è difficile che i contribuenti aderiscano; ma le Entrate non accetterebbero mai di avere le mani totalmente legate, e la stessa delega prevede che si possa sempre fare un accertamento nei confronti di chi, dopo aver aderito, nasconde redditi ingenti.

Le analisi di rischio

In parallelo, la delega fiscale dà nuovo input all’accertamento tributario. Con l’articolo 17 si punta a semplificare l’iter delle verifiche mediante l’utilizzo di software e intelligenza artificiale, anche se si dovrà comunque attendere la concreta attuazione del Regolamento Ue «Ai Act» prevista tra il 2025 e forse anche il 2026.