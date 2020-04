L’accordo sui tagli non basta al petrolio, Wall Street teme le trimestrali Domani Jp Morgan e Citigroup sveleranno i primi conti delle grandi quotate americane

Perché Trump non vuole il crollo del petrolio

1' di lettura

È il petrolio a tenere banco nei pochi mercati aperti in questo lunedì di Pasquetta: l’accordo raggiunto per il taglio della produzione di 9,7 milioni di barili al giorno ha fatto schizzare in apertura le quotazoni con il Wti che dopo un’impennata in doppia cifra si è stabilizzato.

In calo il dollaro (-0,3%), a beneficio di euro, sterlina e yen che guadagnano da 20 a 50 punti base sul biglietto verde.

Con l’Europa chiusa per festività, la giornata è iniziata con il segno meno sulle piazze asiatiche, con Tokyo e Shanghai contrazione di oltre un punto. Anche su Wall Street prevalgono le indicazioni al ribasso, con i futures che puntano su un’apertura in calo: dopo una settimana record, contraddistinta dal rialzo (+12%) più elevato dal 1974, l’attenzione degli investitori è ora concentrata sulla stagione delle trimestrali che si apre domani con Jp Morgan e Citigroup. I conti del primo trimestre dell’anno, che almeno nelle ultime settimane ha subito l’impatto del coronavirus, sono considerati come uno dei primi test per valutare degli effetti della pandemia sulle grandi società quotate.

Per approfondire:

Tutti gli indici e le quotazioni

Lo spread BTp-Bund