L’accordo con il Giappone mette il turbo all’export (+17%)

È inoltre garantita la protezione di 205 prodotti agricoli europei di alta qualità, le cosiddette Igp i, tra le quali figurano 45 prodotti italiani (dai vini e altri alcolici, fino ai formaggi e ai salumi). L’accordo infine, faciliterà le esportazioni di servizi – quelle della Ue e dell’Italia verso Tokyo ammontano rispettivamente a circa 35 e 1,6 miliardi di euro – e aprirà il mercato degli appalti di 54 grandi città del Giappone.

A regime, le imprese dell’Unione risparmieranno fino a 1 miliardo di euro l’anno in termini di minori dazi doganali, di cui 134 milioni sul vino e 174 sui prodotti della pelletteria e delle calzature. «Soprattutto – ha spiegato Pierluigi Ciabattoni, senior economist di Sace (Gruppo Cdp)– le 15mila Pmi italiane che già fanno affari con il Giapoone (e le molte atre che ne trarranno occasione)beneficeranno anche dell’eliminazione delle barriere non tariffarie, standard, certificazioni (fito-) sanitarie, omologazioni, che gravano sui costi delle imprese grazie, ad esempio, al meccanismo del reciproco riconoscimento».

Non solo. «Le buone performance sul fronte dei mezzio di trasporto – ha proseguito Ciabattoni – benchè permangano delle clausole di salvaguardia, ci fa capire come anche nei settori in cui si poteva temere un calo, in realtà, c’è stata una crescita di opportunità». Nei primi 7 mesi del 2019, Lamborghini ha segnato in Giappone un +24% di vendite. Inoltre non mancheranno occasioni per i nostri esportatori di vini, di carni e di formaggi . Infine, diversi settori in cui l’Italia è molto competitiva, come i prodotti tessili e dell’abbigliamento, nonché i prodotti chimici (tra cui i cosmetici) e la plastica, vedranno la completa abolizione delle barriere tariffarie».

Italia più «grintosa» dei partner

Conferme giungono anche dai dati giapponesi. La tendenza positiva si è confermata a luglio: l’Amministrazione doganale giapponese ha appena reso noto che le importazioni dall’Italia il mese scorso sono cresciute dell’11,3% a 124 miliardi di yen ( a fronte di un export nipponico nei nostri confronti in progresso del 4,1% a 41,9 miliardi di yen), mentre quelle dalla Francia sono scese dell'8% a 102,3 miliardi (l'anno scorso il nostro export aveva superato quello francese) e quelle della Germania si sono contratte del 16,2% a 220,5 miliardi.