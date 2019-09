L’accordo di Malta primo passo sui migranti

Conte, l'intesa di Malta sui migranti e' una svolta

Un passo in avanti è stato fatto, anche se piccolo. Lunedì scorso, a Malta, i ministri degli Interni di Italia, Malta, Francia e Germania, con il coordinamento del ministro finlandese (che detiene la presidenza semestrale di turno del Consiglio dei ministri) e della Commissione europea, hanno delineato le caratteristiche di un “Meccanismo temporaneo di solidarietà” per la gestione del fenomeno migratorio nel Mediterraneo. Tale Meccanismo dovrà quindi essere discusso nel Consiglio dei ministri degli Interni dell’Unione europea (Ue) che si terrà il prossimo 7-8 ottobre. Per noi è importante il punto 4 dell’accordo, là dove viene prevista «l’attivazione di un sistema accelerato (fast track) per il ricollocamento (dei migranti salvati in mare, ndr) sulla base di impegni prestabiliti prima dello sbarco e, dove applicabile, il rimpatrio immediato dopo lo sbarco inclusivo degli accertamenti sulla sicurezza e la condizione sanitaria dei migranti in questione».

Ciò vuol dire che, sperabilmente, non vi saranno più imbarcazioni tenute in ostaggio, fuori dalle acque territoriali, in attesa che i governi nazionali concordino la redistribuzione dei migranti che hanno a bordo. L’adesione a tale Meccanismo, da parte dei Paesi dell’Ue, è volontaria. Dopo tutto, l’immigrazione continua a costituire la più insidiosa minaccia alle loro identità nazionali, prima ancora che ai loro bilanci pubblici. Per questo motivo, un’efficace politica migratoria è indispensabile per garantire la stessa sopravvivenza dell’Ue. Quali sono i presupposti e le difficoltà per realizzarla?

Cominciamo dai presupposti. Innanzitutto, va riconosciuto che l’immigrazione costituisce un fenomeno strutturale. Gli interventi di breve periodo debbono essere armonizzati con quelli di lungo periodo. È necessario che l’Ue rafforzi i suoi programmi di investimento materiale e culturale nei Paesi africani da cui originano i flussi migratori più importanti. Ma è bene tenere presente che essi produrranno conseguenze solamente nel lungo periodo. Nel frattempo, occorre fare in modo che le nuove opportunità di lavoro create in quei Paesi producano un reddito almeno equivalente a quello che essi attualmente ricevono dalle rimesse dei loro migranti (secondo la Banca Mondiale, le rimesse che ritornano nei Paesi a basso reddito sono tre volte superiori agli aiuti allo sviluppo ad essi forniti). Dunque, se in quei Paesi si promuovono lavori miseri e sottopagati, sarà difficile contrastare la spinta ad emigrare. In secondo luogo, va riconosciuto che l’immigrazione costituisce un fenomeno non facilmente definibile. La distinzione tradizionale tra rifugiati politici, richiedenti asilo e migranti economici è sempre più incerta. A Malta si è cominciato a prendere atto della crescente commistione tra i tre tipi di immigrazione. In particolare, tra i richiedenti asilo (che rientrano negli Accordi di Dublino del 1990, più volte rivisti) e i migranti economici. Peraltro, i richiedenti asilo (in netto calo dal 2017) non si rivolgono all’Italia. Sul totale dei richiedenti asilo nell’Ue, l’8,5 per cento ha fatto domanda in Italia, mentre il 27,9 per cento l’ha fatta in Germania e il 19 per cento in Francia (Eurostat 46/2019).

