L’accordo Pechino-Ue libera risorse e capitali

Infatti il testo diffuso ieri con la clausola without prejudice, è ufficiale ma non può essere fatto valere in giudizio semplicemente perchè dovrà essere integrato e una volta completato, firmato. Se fosse una trattativa tra privati si parlerebbe di a term sheet, una sorta di atto preliminare, ma in questo caso il trattato deve essere “semplicemente” completato.

Inoltre è la stessa Commissione europea a spiegare che gli allegati, quelli che dovranno riguardare la liberalizzazione reciproca di determinati investimenti indicati nel testo saranno resi noti a febbraio. Una volta completato e firmato varrà indefinitamente, il CAI è senza scadenza, salvo disdetta da esercitare nel termine di sei mesi.

Partendo dalle conferme, forse la più importante è la questione della protezione reciproca degli investimenti che sarà oggetto di un negoziato a parte. D’altronde era scritto chiaro e tondo nel documento circolato a uso del Coreper che raggruppa gli ambasciatori dei 27 e che ha dato l’ok politico all’accordo. Il documento di cui Il Sole 24 Ore era venuto in possesso (si veda l’edizione del 31 dicembre) diceva chiaro e tondo che i negoziati sulla protezione degli investimenti proseguiranno su un binario separato.

La questione della protezione della sicurezza nazionale resta complessa, tra l’altro Pechino solo dal 18 gennaio ha una legge sulla protezione degli investimenti che coinvolgano la sicurezza nazionale, e tutti e 27 i Paesi a loro volta hanno uno strumento in grado di mettere dei paletti a tutela dell’interesse nazionale e che, sembra di capire, rimarranno intatti.

Poi c’è un aspetto molto interessante per le imprese e che riguarda la mobilità dei manager e degli “specialisti”, lavoratori qualificati, dei due blocchi, Europa e Cina, per i quali è stato creato - salva la definizione molto dettagliata di cosa si intenda per manager e specialisti agli effetti del CAI - un canale privilegiato e quindi una visa con notevoli benefici per le aziende europee e cinesi. Prima del Covid-19 che, ovviamente, ha congelato la mobilità e non solo, dei manager questa era un’istanza particolarmente sentita da entrambe le parti.