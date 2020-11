L’accusa dell’Iss: dalla Campania «dati inattendibili» sulla pandemia

Si aggiunge infine, sempre per la Lombardia, la constatazione che alcuni territori (Brescia e Bergamo in particolare) non seguono il trend regionale, avendo un basso livello di rischio. Pertanto per queste zone, già duramente colpite la scorsa primavera dal Covid, le regole da zona rossa potrebbero sembrare eccessive.

Venerdì 6 novembre, intanto, è entrato in vigore il Dpcm con le sue declinazioni territoriali, lo stesso giorno in cui paradossalmente sarà pubblicato il nuovo report di Iss e ministero della Salute che potrebbe fotografare una situazione già diversa rispetto a dieci giorni fa. Lombardia, Piemonte, Calabria e Valle d’Aosta diventano dunque ufficialmente «zona rossa» (a rischio alto), Sicilia e Puglia zona «arancione» (a rischio medio-alto) e il resto d’Italia - Campania compresa - «zona gialla» (rischio medio).

La difesa dell’Iss

Ieri, dopo le contestazioni dei governatori colpiti da queste scelte, i tecnici del ministero della Salute e dell’Istituto superiore di Sanità hanno difeso i dati «validati e condivisi» con le Regioni, come accade da maggio fino ad oggi, anche perché le stesse Regioni sono presenti nella «Cabina di regia» tecnica dove siede il ministero e l’Iss. Il suo presidente Silvio Brusaferro ha ricordato come questa analisi del rischio si basa su un decreto del 30 aprile che ha introdotto 21 indicatori divisi in tre categorie (capacità di monitoraggio, capacità di accertamento diagnostico e gestione dei contatti e tenuta dei servizi sanitari). In base a questi parametri e all’Rt le Regioni vengono collocate in un livello di rischio (alto, moderato, basso) e in uno scenario sulla progressione del virus (da 1 a 4).

«L’analisi del rischio guarda il trend, non è uno strumento che dà i voti e non è una valutazione», ha spiegato Brusaferro, che ha negato che nella trasmissione dei dati da parte delle Regioni ci sia del «dolo». Insomma i dati non sarebbero “truccati”. Però da una lettura approfondita del report emerge come per alcune Regioni, e in particolare per la Campania, ci siano delle segnalazioni nelle tabelle di dati «non pienamente affidabili». Un fatto che per esempio ha pesato molto per condannare la Valle d’Aosta in zona rossa perché nelle «ultime tre settimane - ha ricordato il direttore generale del ministero della Salute Gianni Rezza - ha avuto forti difficoltà a raccogliere i dati». Una difficoltà in parte condivisa anche dalla Campania sia per «il ritardo di notifica che rende non pienamente affidabile il trend di casi» (spiega una prima nota al report relativa alla Campania) che nel fotografare il trend di riempimento di terapie intensive e degli altri reparti perché «le proiezioni di fabbisogno di posti letto a 30 giorni - si legge in una seconda nota - non sono attendibili in quanto il dato sui casi ospedalizzati nella settimana di monitoraggio riportato al sistema di sorveglianza integrato è in via di consolidamento e parziale». I numeri in realtà dicono che su tutti i ricoveri le soglia di allerta sono ormai vicinissime. Insomma la fotografia non è per nulla accurata.