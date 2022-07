L’acqua delle dighe alla pianura, gli invasi sono a livelli di guardia

Ascolta la versione audio dell'articolo

La siccità fa sentire i suoi effetti a medio e lungo termine e le dighe che ricadono sotto la giurisdizione della Compagnia valdostana delle acque (Cva) stanno rilasciando acqua a tutto spiano, nel tentativo di rispondere alla domanda che proviene soprattutto dalla pianura, anche da fuori regione, dal Piemonte. E pure la Dora Baltea sta portando nel bacino del Po un sacco di acqua.

A giugno, al punto di rilevamento di Quincinetto, è stato rilevato un flusso mensile di 41 milioni di metri cubi di acqua. Buone notizie per l’agricoltura e i campi assetati dal super caldo e dalla siccità di questi mesi, ma c’è un rovescio della medaglia.

Facciamo un passo indietro. Tra i principali contributi per alimentare i corsi d’acqua e riempire gli invasi c’è quello della neve che si accumula in quota durante l’inverno e poi si scioglie gradualmente dalla tarda primavera fino all’estate inoltrata.

Lo scorso inverno, però, di neve ne è scesa poca, comunque meno di quanto avrebbe dovuto. Nei mesi primaverili, anche la pioggia è mancata e continua a farsi desiderare. Ci sono problemi per le colture per gli allevamenti in pianura, ma anche per chi – e in Valle d’Aosta sono tanti – porta gli animali in quota: molte sorgenti sono asciutte. Inoltre le temperature superiori alla media da parecchie settimane hanno “compresso” a solo un mese il fenomeno della “morbida”, come in gergo viene definito lo scioglimento della neve che alimenta torrenti e fiumi. Ecco perché, ad esempio, la Dora Baltea è così ricca d’acqua. Una sorta di paradosso causato dalle anomalie climatiche, come ricordava nei giorni scorsi a Radio3 Vanda Bonardo (presidente di Cipra Italia, la commissione internazionale, non governativa, per la protezione delle Alpi).

«Normalmente il grosso della portata generata dallo scioglimento della neve arriva fino a fine agosto, ma quest’anno l’esaurimento è arrivato in anticipo di un mese e mezzo o addirittura due» spiega Enrico De Girolamo, direttore generale di Cva, che aggiunge: «Quando la neve è tutta sciolta e il caldo continua si sciolgono i ghiacciai».