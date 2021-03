L’acqua vale il 17,5% del Pil ma se ne perde metà

4' di lettura

Per la Giornata mondiale dell’acqua, 22 marzo, è un fiorire di iniziative, impegni, promesse, richiami, appelli e proclami. Fra tanti documenti spicca quello di The European House-Ambrosetti: il valore dell’acqua è pari al 17,5% del Pil italiano ed è comparabile con il Pil di un Paese come il Sud Africa. Ma l’Italia è un Paese a rischio quando si parla di acqua e sviluppo sostenibile. E le perdite dagli acquedotti sono in crescita perché,

secondo quanto riporta Ambrosetti nel Libro Bianco 2021, frutto dell’Osservatorio Community Valore Acqua per l’Italia, oggi il nostro Paese è al 18° posto in Europa negli indici utilizzati per capire come la gestione efficiente della risorsa idrica impatti sui 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda ONU 2030, i cosiddetti “goal”.

La mappa della filiera

Il Libro Bianco «Valore Acqua per l'Italia 2021» contiene una mappatura completa della filiera estesa dell’acqua in Italia: i gestori degli acquedotti e chi eroga il servizio, il settore agricolo, gli usi industriali, i fornitori di tecnologia, le istituzioni che governano l’acqua. The European House–Ambrosetti ha riunito dal 2019 questa filiera nella Community Valore Acqua per l’Italia di cui oggi sono partner: A2A, Celli Group, MM, Smat, Acquedotto Pugliese, Anbi Associazione Nazionale Consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue, Schneider Electric, Sit Group, Fisia Italimpianti–Webuild, Soteco, Rdr, Consorzio Idrico Terra di Lavoro, Brianzacque, Padania Acque e Maddalena.

Loading...

Oggi e' la Giornata mondiale dell'acqua

I numeri dell’acqua

Il Libro Bianco è frutto della raccolta dei dati economici pluriennali di 2 milioni di aziende operanti nella filiera estesa dell'acqua, per un totale di oltre 50 milioni di osservazioni, ed evidenzia che il fatturato del settore del ciclo idrico esteso nel periodo 2013-2019 è cresciuto del +4,4% in media all'anno, raggiungendo un valore di 21,4 miliardi di euro.

Da un punto di vista occupazionale cresce annualmente (sempre nel periodo 2013-2019) del +1,7%, il doppio rispetto a quello ottenuto dalla media delle imprese italiane e superiore alla media del settore manifatturiero, che è rimasto sostanzialmente fermo nel periodo (+0,1%).

In pratica, se si considerasse il ciclo idrico esteso come un unico settore, si posizionerebbe come 2° comparto industriale per crescita occupazionale nel periodo 2013-2019, su 50 settori censiti.

Pochi investimenti e acquedotti vecchi

Purtroppo il settore soffre di un limitato tasso di investimento. Con 40 euro per abitante all’anno (rispetto a una media europea di 100 euro), l’Italia è agli ultimi posti nella classifica europea per investimenti nel settore idrico, davanti solo a Romania e Malta. Le infrastrutture idriche sono vecchie e inefficienti.

Circa il 60% della rete idrica nazionale ha più di 30 anni e il 25% ha più di 50 anni.

Il 47,6% dell’acqua prelevata per uso potabile viene dispersa: 42% solo nelle reti di distribuzione, 10 punti percentuali in più di 10 anni fa, rispetto al 23% della media europea.

L’Italia beve in bottiglia

L’Italia è un Paese fortemente idrovoro con l’aggravante di uno spreco quasi sempre incontrollato. Con 153 metri cubi l’anno pro capite, l’Italia è il secondo Paese dell’Unione Europea per prelievi di acqua ad uso potabile (due volte superiore rispetto alla media europea).

Inoltre, con 200 litri pro capite consumati all’anno, è il primo Paese al mondo per consumi di acqua minerale in bottiglia (rispetto a una media europea di 118 litri), nonostante la qualità dell’acqua che esce dai nostri rubinetti sia la migliore d’Europa.