Bonomi: «Non vedo recessione, inflazione in calo nella seconda parte del 2023»

14:33 Intesa Sanpaolo: Gros-Pietro, ci aspettiamo 2023 decisamente buono

«Ci aspettiamo un anno decisamente buono: le nostre aspettative sono state prudenti ma positive e in crescita». Lo ha detto Gian Maria Gros-Pietro, presidente di Intesa Sanpaolo, commentando l’outlook sul 2023 presentato ieri dalla banca insieme ai risultati dell’esercizio appena concluso. «Ci aspettiamo che venga confermato il fatto che sono prudenti» ha concluso parlando delle stime per l’anno in corso.

Il presidente di Intesa ha anche commentato la politica monetaria delle banche centrali: «L’importante - ha detto - è la curva dei tassi e il compito della banca centrale, un compito non facile, è convincere il mercato che i tassi a lungo termine scenderanno. C’è un tema di tempestività e di orizzonti temporali. Quello che la banca centrale deve trasmettere al mercato è soprattutto una visione: il mercato non deve aspettarsi l’inflazione e non deve convincersi che ci sarà perché in questo modo l’inflazione si genera automaticamente».

«I tassi - ha aggiunto - sono un limite alla redditivita degli investimenti sia delle famiglie sia delle imprese, più sono alti I tassi e più le imprese sono prudenti nel fare gli investimenti. Ma non dimentichiamo che abbiamo una inflazione molto alta. Per cui un tasso, per esempio, al 5% per un investimento privo di rischio, quando l'inflazione è del 10% non è un tasso che scoraggia».