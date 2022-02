L’ad di easyJet: «Puntiamo a più slot a Linate. Ma le restrizioni ai viaggi danneggiano il turismo»

Ascolta la versione audio dell'articolo

La low cost britannica easyJet vuole crescere in Italia. Punta ad avere più slot a Milano Linate per fare voli con le capitali europee se Ita Airways finirà nell’orbita di Lufthansa e, dice l’a.d. Johan Lundgren, di conseguenza «concentrerà i suoi voli da Linate per alimentare gli hub tedeschi di Francoforte e Monaco». Ma nello stesso tempo easyJet avverte che «le restrizioni ai viaggi che l’Italia mantiene per ragioni sanitarie sono un freno anche al turismo» e per questo l’Italia sta perdendo terreno rispetto ai paesi concorrenti. Lundgren ha fatto un’intervista esclusiva con Il Sole 24 Ore, pubblicata stamattina dal quotidiano.

Incontri con Giorgetti, Giovannini e Garavaglia

Il manager svedese è arrivato a Roma per incontri con il governo, per spiegare gli impegni e le richieste della compagnia low cost, che quest’anno sarà «la seconda per traffico in Italia», dietro Ryanair. Accompagnato dal country manager per l’Italia, Lorenzo Lagorio, Lundgren ha incontrato i ministri dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, delle Infrastrutture Enrico Giovannini, del Turismo Massimo Garavaglia.

Più slot a Linate se Ita va con Lufthansa

La priorità indicata da Lundgren è che easyJet punta ad avere più slot a Milano Linate se Ita farà un accordo con Lufthansa. «Sono qui per dimostrare il nostro impegno per il mercato italiano. Quest’anno saremo la seconda compagnia per passeggeri. Con la stagione estiva passiamo da 27 a 33 aerei, a Malpensa da 21 a 24. Vogliamo espanderci. Se Ita va ai tedeschi da Linate aumenterà i voli per il feederaggio degli hub di Francoforte e Monaco. Gli abitanti di Milano perderebbero connessioni per voli da punto a punto in Europa. Ita dovrebbe rinunciare a degli slot. Sarebbe un’opportunità per easyJet per avere più slot da Linate, per aumentare i collegamenti da Milano per le principali capitali europee», dice Lundgren.

«Il governo non faccia favoritismi»

Pensa che Ita farà l’accordo con Lufthansa (Lundgren dice «i tedeschi»)? «Non lo so. Non siamo preoccupati per quello, siamo più preoccupati che ogni transazione porti allo stesso livello del campo di gioco e che si liberino slot. Se il governo manterrà una partecipazione in Ita ci auguriamo che non ci siano favoritismi. Deve essere preservato anche l’accesso agli aeroporti regionali»

easyJet non vuole comprare Ita

Conferma di non essere venuto a Roma per dire al governo che vuole comprare Ita? «Assolutamente no!», risponde Lundgren sorridendo. Come sta easyJet? «Siamo rimasti la seconda compagnia per capacità in Europa durante la pandemia». Lundgren precisa che la prima è Ryanair, la terza Lufthansa. «In estate arriveremo a impiegare 322 aerei su una flotta di 343», il 94% del totale.