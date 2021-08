L’ad di Enel Star: «Da Open Fiber risorse per la crescita. In Italia Enel pronta a 4mila assunzioni»

5' di lettura

Elisabetta Ripa lascia il vertice di Open Fiber, subentrano Francesca Romana Napolitano come ad e Mario Rossetti come dg. «Il nuovo management dovrà scrivere il nuovo business plan includendo le aree grigie che verranno messe a gara e gestire l’azienda fino al closing». Francesco Starace, ad di Enel, parla con Il Sole 24 Ore dopo la firma degli accordi per la vendita della società a Cdp e Macquarie e si dice pronto a replicare l’esperienza in Sudamerica.

La cessione di Open Fiber è finalmente fatta...