L’ad Livio Libralesso: «Geox alla svolta digitale per la redditività»

Livio Libralesso, già direttore generale e in precedenza cfo di Geox, non ha fatto in tempo a sedersi a gennaio dell’anno scorso sulla poltrona di amministratore delegato che ha dovuto subito affrontare, come primo inciampo, la pandemia da Covid. Niente male come primo esame. Il manager, chiamato al vertice con la mission di razionalizzare i costi e risolvere un problema di redditività, spiega che «è stato come muoversi al buio dentro casa propria. Ho dovuto solo stare attento a non inciampare, poi...