L’ad dell’azienda italiana ReiThera: «Se il nostro vaccino si dimostrerà sicuro, priorità allo stato italiano»

Il minimo di persone su cui testare un vaccino quale sarà?

Almeno 10mila.

E i tempi per averlo, il vaccino?

Dipenderà molto da quanto si riuscirà ad andare veloci con la Fase 2 e 3 e anche dall’interazione con le agenzie regolaratorie che dovranno valutare il pacchetto di dati. Non è facile fare previsioni, ma probabilmente non sarà prima di metà 2021. O forse prima, chissà. Contano senz’altro anche i risultati degli altri candidati vaccini che sono in fase più avanzata di sperimentazione.

Che significato ha un vaccino “made in Italy”?

Siamo di fronte a una pandemia e a un virus nuovo: è importante disporre di tante strategie vaccinali diverse. Non si è ancora dimostrato che una è migliore dell’altra e c’è anche il problema dell’elevato numero di dosi che sono necessarie a livello mondiale. Tanto più è importante, quindi, mettere in campo diversi approcci. Non è cruciale arrivare primi: piuttosto, chi arriverà primo genererà una serie di informazioni che potranno essere utilizzate anche dagli altri. Ed è opportuno che ogni Paese faccia il proprio sforzo per avere un vaccino dedicato alla popolazione.

In ogni caso il tempo gioca un ruolo-chiave.

Certamente. Nel caso dello sviluppo di questo vaccino, fin dall’inizio ci siamo dovuti porre il problema di poter disporre di tante dosi anche senza avere ancora i risultati finali su sicurezza ed efficacia. ReiThera, così come gli altri produttori, ha avviato fin dall’inizio in parallelo lo sviluppo clinico che deve portare alla dimostrazione della sicurezza e dell’efficacia, e l’implementazione di strategie e di strutture per la produzione su larga scala. Per il Covid non si possono fare le cose in sequenza come avviene tradizionalmente – prima aspettare i risultati e poi porsi il problema della produzione industriale -: le sfide sono molteplici e vanno affrontate insieme fin dal primo momento.

Quindi si rischia, nell’ipotesi peggiore, di “buttare” il lavoro fatto?

Gli investimenti per la produzione su larga scala vanno fatti subito, con i finanziamenti opportuni: in ogni caso saranno utilizzati per altri vaccini.