L’ad Ryanair: «Il decreto sul caro-voli è illegale. Se non verrà cancellato ci sarà impatto sulla nostra operatività in Italia»

La norma contro il caro voli contenuta nel dl asset è «illegale» e va eliminata. Lo ha detto l’amministratore delegato di Ryanair, Eddie Wilson, spiegando che le conseguenze del decreto sarebbero esattamente l’opposto di quello che vuole ottenere il governo. Con un tetto ai prezzi «perché mai dovrei volare in inverno», oppure «se ho un aereo a Catania e posso scegliere se collegare Trieste o Barcellona, ma sulla tratta Catania-Trieste c’è un tetto dove andrò? A Barcellona ovviamente» o ancora «taglierò le frequenze dalle isole verso il continente». L’unico modo per ridurre i prezzi, sostiene Wilson, è garantire la competizione e aumentare l’operatività.

«Algoritmo e profilazione? Non siamo su Netflix»

«Non esiste nessun algoritmo e non “profiliamo” i clienti, come potremmo? Chi lo pensa forse guarda un po’ troppo Netflix e non sa come funziona il mondo reale». Wilson commenta le “accuse” rivolte alle compagnie aeree di utilizzare un algoritmo e profilare gli utenti per definire i prezzi dei biglietti, su cui recentemente il governo è intervenuto con le norme contro il caro voli nel del asset. «Non so e non mi interessa sapere chi è che acquista i voli. A cosa servirebbe “profilare”? Non puoi convincere a volare con te chi non vuole, è il prezzo competitivo che, in caso, può farlo. Per questo noi abbiamo avuto successo: per anni abbiamo offerto prezzi bassi. Chi pontifica su questi temi non ha idea di cosa parla. Chi consiglia il ministro Urso – incalza Wilson – evidentemente non sa niente né di aerei né di economia».

Urso: ho incontrato ceo Ryanair, sentirò compagnie

«Come per tutti i provvedimenti siamo disponibili. Stamattina ho incontrato il ceo di Ryanar che mi ha evidenziato sia piani di sviluppo che ha nel nostro territorio, sia le problematiche della sua compagnia. Sono disponibile a incontrare anche le altre compagnie aeree per capire se il provvedimento può essere migliorato in corso di conversione parlamentare». Così il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, sulle reazioni alle misure relative al caro-voli previste dal Dl Omnibus.