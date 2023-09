Ryanair, O’ Leary: «Ridurremo 10% voli per la Sicilia. Decreto prezzi è stupido»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Ancora una low cost mette nel mirino le misure adottate dal governo Meloni per arginare il caro voli. «Il decreto prezzi è basato su dati spazzatura». È quanto ha detto l’amministratore delegato di Ryanair Michael O’ Leary presentando l’offerta invernale della compagnia.

«Sono convinto che il decreto sarà rigettato da Bruxelles»

«È un decreto stupido - ha aggiunto - e idiota, che ridurrà i voli aumentando le tariffe. Abbiamo già ridotto i voli del 10% in Sardegna - ha aggiunto - e lo faremo quest’inverno per la Sicilia. Le nuove rotte di quest’inverno da Orio e Malpensa - ha sottolineato - saranno solo internazionali e non domestiche». Secondo O’ Leary, «Il decreto illegale sui prezzi, che sono convinto Bruxelles sia in ogni caso in procinto di rigettare, è completamente inapplicabile e avrà l'effetto opposto: ridurrà la capacità dei voli domestici e farà salire i prezzi».

«Nessun decreto italiano può limitare la normativa Ue»

«Mentre incrementiamo le rotte internazionali da e per Milano quest’inverno, la crescita italiana è messa a repentaglio dal decreto illegale del governo che limita la libertà delle compagnie aeree di fissare tariffe più basse». ha continuato l’amministratore delegato di Ryanair, sottolineando che «la legge europea garantisce alle compagnie aeree la libertà di fissare i prezzi più bassi o più alti e nessun decreto italiano può limitare questa normativa».

La stagione invernale di Ryanair da Milano (Orio al Serio più Malpensa) prevede l’impiego di 2 nuovi aerei e 10 nuove rotte per un totale di 120, con destinazione Belfast (Regno Unito), Bruxelles (Belgio), Cluj e Iasi (Romania), Kaunas (Lituania), Lanzarote e Tenerife (Spagna), Lublino (Polonia), Rovaniemi (Finlandia) e Tirana. Potenziata anche l’offerta su altre 30 rotte internazionali già esistenti, tra cui Alicante, Barcellona, Malaga e Valencia (Spagna), Marrakech (Marocco) e Vienne (Austria). Da Milano Ryanair opera con 120 rotte, trasportando oltre 17 milioni di passeggeri l’anno. Una crescita del 10% generata da investimenti complessivi per 3 miliardi di dollari (2,8 miliardi di euro), con 30 aerei basati nei due scali e mille posti di lavoro tra membri dell’equipaggio ed ingegneri, che, a detta di O’ Leary sono «ben retribuiti». Come sempre al lancio di una nuova stagione commerciale Ryanair offre le 10 nuove rotte alla tariffa di 29,99 euro per i primi due giorni.

O’ Leary: l’Ue darà l’ok a Lufthansa e Ita aumenterà i prezzi

Secondo O’ Leary, alla fine «l’Unione Europea darà il via libera all’accordo tra Ita e Lufthansa perché fa sempre quello che vuole la Germania». L’amministratore delegato ha sottolineato che «Ita poi aumenterà i prezzi dei voli in Italia». Rispondendo alla domanda se il decreto del governo italiano è un modo per sostenere Ita, il manager irlandese ha replicato che «l’unico modo per aiutarla è darla a Lufthansa».