L’addio di Carreri ad Anima. «L'indipendenza è un valore»

Con Arca dividiamo lo stesso Dna e un modello di business identico, un’aggregazione l’avremmo vista e continuiamo a vederla con grande favore, ma la società non è mai stata davvero contendibile, almeno fino adesso. Anche un’operazione con Pioneer avrebbe potuto cambiare il nostro volto, ma le condizioni economiche a cui è stata conclusa e le sinergie grandi che Amundi è stata in grado di estrarre non erano alla nostra portata.

Che futuro vede per Anima?

Mi auguro continui il suo percorso di sviluppo come operatore indipendente e di aggregatore in Italia. È una società che può dare la propria spinta a un sistema che deve necessariamente consolidarsi, a livello bancario come sta avvenendo e anche a livello di asset management: c’è bisogno di operatori di grandi dimensioni se pensiamo che il 45% del risparmio degli italiani viene gestito da società estere. Se andasse in porto la fusione fra Eurizon e Ubi Pramerica avremmo un secondo operatore con masse superiori a 500 miliardi e questo sarebbe importante per l’intera industria.

Cosa pensa dell’offerta lanciata da Intesa Sanpaolo su Ubi?

Vista da un osservatore esterno è un’operazione del tutto inattesa ed estremamente brillante dal punto di vista finanziario, che vede ancora una volta Intesa come operatore più rilevante del Paese. Da parte di Anima potrebbe essere positiva perché, oltre a muovere il settore, eliminerebbe per noi lo scenario poco favorevole in cui un nostro partner commerciale come Mps dovesse finire sotto il controllo di Ubi.