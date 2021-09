L’addio coreano non ferma i chip made in Pavia

Crisi dei chip, Google svilupperà proprie CPU

Il team ex Silicon Mitus, poco meno di 40 tra ingegneri e tecnici, ha deciso di partecipare quasi integralmente alla nuova sfida ma i numeri dell’organico sono destinati a crescere, con sei posizioni aperte da ricoprire e altre assunzioni previste per il prossimo anno.

«La difficoltà nel reperire le risorse è evidente - aggiunge il presidente di Inventvm, cofondatore dell’azienda insieme all’amministratore delegato Michele Chiabrera - ed è per questo che lavoriamo molto con le università, cercando di attrarre per tempo le risorse più interessanti. A Pavia teniamo anche dei corsi misti, affiancando i docenti interni in alcune lezioni, per provare a trasferire ai giovani il know-how che può essere utile alle aziende, ad esempio nel digital processing».

Inventvm parte formalmente all’inizio del 2021, rilevando in toto gli asset ex Silicon Mitus, confermando la vitalità del territorio nell’ambito della microelettronica e dell’Ict.

Dai big come Stm, Infineon e Asr, passando per aziende di taglia minore e altre start-up, sono infatti numerose le realtà che scelgono Pavia come localizzazione per le proprie attività o laboratori di ricerca, sfruttando anche le competenze dell’ateneo locale, che proprio sull’elettronica ha puntato negli anni per creare un polo di eccellenza.

«L’attrattività del territorio - aggiunge Rezzi - continua ad essere elevata e il legame con l’università è fondamentale. Certo, la dinamica delle multinazionali pare impazzita. Parte degli ingegneri ex-Marvell sono poi confluiti in eSilicon, gruppo rilevato da Inphi, ora acquistato dalla stessa Marvell. La nostra indipendenza da questo punto di vista è un valore, una garanzia in più che know how prodotto e competenze si sviluppino in Italia non per migrare altrove ma per restare qui».