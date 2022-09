Addio a Gorbaciov in tono minore: è la fine di un’epoca per la Russia

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

MOSCA – Mentre si aspetta in fila, ci si sorride. Come se fosse sottinteso un legame tra chi ha voluto venire a salutare Mikhail Gorbaciov. «Libertà» è la parola che si sente ripetere più spesso: la libertà di informarsi, di dire la propria opinione, il primo viaggio in America. «È un momento triste – osserva una signora, Irina – ma in cui ho anche rivissuto le speranze di quegli anni». Sono poche migliaia, la coda si esaurisce piuttosto in fretta: pochissimi gli stranieri, quasi assenti in questa Mosca tornata indietro nel tempo.

Fine di un’epoca

E questo è l'altro sentimento che prevale tra chi si sente debitore verso il primo e unico presidente dell'Unione Sovietica: la consapevolezza che la sua morte abbia segnato anche simbolicamente la fine di un'epoca. «È il destino della Russia – ci dice Nina Khrusceva, pronipote di un altro leader sovietico riformatore -. Si è chiuso un ciclo, torna la repressione».

Loading...

Lo avevano lasciato in disparte da tempo: ma l'inizio della cosiddetta operazione militare in Ucraina ha marcato drammaticamente la distanza tra la dissoluzione dell'Urss innescata dalle aperture di Gorbaciov e la nostalgia dell'impero dell'attuale regime. Per questo il Cremlino ha gestito con grande distacco la morte del padre della perestrojka: in poche righe di telegramma alla famiglia Vladimir Putin si è limitato a riconoscergli un generico «impatto» sul corso della storia mondiale.

Funerali di Gorbaciov, ultimo presidente Unione Sovietica Photogallery16 foto Visualizza

Un addio in tono minore

Il presidente russo ha reso omaggio alla salma di Gorbaciov ancora in ospedale, ma non ha partecipato alle esequie di sabato, facendo riferimento a impegni precedenti e limitandosi a mandare una corona di fiori. Nel confronto con gli onori di Stato, il lutto nazionale e la partecipazione di leader stranieri ai funerali di Boris Eltsin, scomparso nel 2007, l'addio a Gorbaciov è assolutamente in tono minore.Gli hanno riconosciuto soltanto il diritto alla guardia d'onore e alla prestigiosa Sala delle Colonne, nella Casa dei Sindacati tra il Teatro Bolshoj e la Duma in cui vennero resi gli ultimi onori a Lenin, Stalin, Brezhnev, Andropov.

Passati i controlli di sicurezza, si sfila davanti alla salma di Gorbaciov: drappi neri alle finestre, le corone di fiori delle autorità, la famiglia seduta al suo fianco. Pochi secondi per lasciare un mazzo di rose o di garofani, e riflettere sulla portata storica di un momento che non resta che affidare alle foto scattate in fretta con il telefonino, prima che gli agenti della sicurezza non indichino l'uscita. La mattina presto di sabato, scrivono le agenzie russe, era passato Dmitrij Medvedev, ex presidente divenuto ora espressione estrema del nazionalismo; e nel deserto di leader stranieri, unica eccezione l'arrivo a Mosca del presidente ungherese, Viktor Orban. Oltre alla presenza di alcuni ambasciatori stranieri, tra cui quello degli Stati Uniti.