L’addio di Prodi alla moglie: «Io e Flavia uniti tra cielo e terra»

Sono qui per ringraziarvi. Mi scuso se tanti non sono potuti entrare in chiesa, ma Flavia avrebbe scelto la sua e la nostra parrocchia, dove ha sempre pregato con me, con Giorgio e Antonio e con gli amatissimi nipoti.

Le autorità e don Matteo ci avevano offerto alternative forse più spaziose, ma Flavia avrebbe scelto San Giovanni in Monte.

Ho visto Flavia sorridermi per l'ultima volta sul sentiero fra Gubbio e Assisi, dopo due giorni di pura felicità, con alcuni dei nostri più cari amici. Siamo stati per 54 anni sempre “insieme”, nei lunghi momenti di gioia e anche nel dolore, nella salute e malattia, e, come anche dice la preghiera, in tutti i giorni della nostra vita. Ai 54 anni del nostro matrimonio, si aggiunge il ricordo degli oltre due anni di corteggiamento: mai mi sono pentito di avere così tanto insistito. Perché poi abbiamo condiviso tutto: dalla nostra presenza in questa città tanto amata, alla scelta della Presidenza dell'IRI, poi alla vita politica a Roma e a Bruxelles.

Abbiamo sempre parlato di tutto e ho chiesto a lei infiniti consigli. Anche ieri sera, parlando con Giorgio e Antonio, mi è venuto spontaneo dire “questo lo chiedo a Flavia”. A me ha sacrificato la sua carriera, ma non ha rinunciato al suo continuo studio, al suo continuo approfondimento nella conoscenza del welfare, con una presenza intellettuale discreta e raffinata per fare in modo che le istituzioni potessero adempiere al loro compito di proteggere coloro che più ne hanno bisogno. È stato un impegno innovatore e intellettualmente all'avanguardia, portato avanti con generoso disinteresse dalla Fondazione Zancan, alle istituzioni cittadine, a cominciare dal suo amatissimo IRESS.

Mi è sempre stata vicina nell'impegno politico, con una continua condivisione accompagnata da un radicalismo dolce e persuasivo, sempre guidato da una profonda conoscenza dei problemi e dei fatti. Amava ripetere, con passione, che per ogni lacerazione è necessario fare un rammendo. Aveva come obiettivo la costruzione di un'Italia limpida e discreta, ma un'Italia seria, molto seria. Tutto questo accompagnato da un profondo senso religioso, anch'esso espresso in modo coerente e discreto.

Una Flavia affezionata alla comunità, alla città, allo Stato. Ma anche il pilastro della nostra famiglia. Il dialogo continuato con Giorgio e Antonio, condotto con dolcezza e severità: “mamma, tu sei come un materasso”. Un colloquio che è continuato fino agli ultimi giorni con la stessa dolcezza, anche se con meno severità, con gli amatissimi nipoti.