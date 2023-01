L’addio a Vialli sporcato dagli scontri tra ultrà sulla A1. Il Napoli è campione d’inverno

Ascolta la versione audio dell'articolo

Non è facile parlare di calcio, calcio giocato, dopo il lunghissimo e commosso addio tributato a Gianluca Vialli. Non è facile perchè il calcio è inevitabilmente un gioco “sporco”, fatto di polemiche, liti al vetriolo, espulsioni, rigori dati e non dati, slogan truci, ultrà che si prendono a botte negli stadi e negli autogrill come è successo sull'A1 tra sostenitori del Napoli e della Roma.

Un lato oscuro, questo del calco, che non muore mai a differenza dei nostri eroi che invece sono fragili e mortali come tutti noi. Sia per Vialli, che per Mihalovic, le manifestazioni d'affetto sono state talmente potenti e clamorose che sembra impossibile che lo stesso mondo, di cui sono stati protagonisti, sia capace di ricadere nei soliti vizi, nelle solite violenze, nei cori razzisti, nella più selvaggia intolleranza.

Forse proprio per questo, quando ci vengono a mancare i nostri campioni più cari, abbiamo bisogno di elevarne ancora di più la loro statura morale oltre che agonistica. E' il mistero buffo dello sport e del calcio in particolare. A cui tutti, visto che lo spettacolo deve subito ricominciare, ci adeguiamo sperando comunque che il “gioco” abbia la prevalenza su quella parte opaca - anche economica oltre che morale - che purtroppo spesso lo svilisce e lo mortifica.

Il Napoli, ormai campione d’inverno, riprende la sua corsa. La novità è questa, bisogna dirlo. La squadra di Spalletti, sbertucciata dopo la prima sconfitta con l'Inter, rialza orgogliosamente la testa battendo per due a zero la Sampdoria in uno stadio fortemente condizionato dall'eco emotiva per il ricordo di Vialli e di MIhalovic. Non era facile, per i partenopei, reagire con lucidità a questo difficile snodo.

Sia per il forte peso psicologico della sconfitta di San Siro, sia per lo stesso clima dello stadio Ferraris, che avrebbe potuto moltiplicare le energie dei doriani. In realtà, al di là di alcune decisioni arbitrali che hanno appesantito la partita, il Napoli ha vinto meritatamente sfruttando però il vantaggio d'aver giocato contro una Samporia penalizzata dall'espulsione di Rincon, reo d'aver falciato Osimhen lanciato verso l'area dei padroni di casa. Mancavano undici minuti alla fine del primo tempo. E qui i partenopei, già in vantaggio per un gol dello stesso Osimhen, hanno trovato quello che volevano: ampi spazi per sviluppare quel rapido fraseggio che è il loro valore aggiunto.