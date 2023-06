L’Adriatico: tra le Marine di Tiggiano, Corsano, Andrano e Tricase i tuffi sono blu

Migrare all'altro mare, quello Adriatico, è facile e immediato in Salento. Da Alessano, il borgo delle tessiture, si raggiunge in un lampu, come si dice qui, la splendida baia di Novaglie, per poi incamminarsi lungo il sentiero delle Cipolliane alla volta del fiordo del Ciolo decisi a tuffarsi arditamente dagli scogli più alti. Nella marina di Tiggiano (il Bosco nel palazzo del comune è una gemma bucolica imperdibile) può capitare di fare il bagno accanto a Helen Miller, l'attrice premio oscar ormai salentina di adozione e adorazione, così come le piccole baie di Corsano, quelle longitudinali di Marina Secca trasmettono una gioia di vivere contagiosa, da festeggiare bevendo un aperitivo da Pisco ad Andrano Marina o alla Taverna del Porto di Tricase: chiedete un tavolo al piano superiore e guardate l'orizzonte, le barche, il fornaio Riccardo Serafino vi porgerà un pane caldo come dono. Il Salento è buono come il suo mare e appunto il suo pane.



