L’aeropittura di Tullio Crali, ultimo futurista

3' di lettura

Tullio Crali ha vissuto e dipinto tra cielo e terra. L’artista è stato un futurista a vita, rapido nell’aderire ancora ragazzo al movimento fondato da Filippo Tommaso Marinetti, tenace nel rispettare i suoi principi e fedele nel restarne orgoglioso esponente quando altri avevano preso le distanze. «Dopo tanti anni mi trovo ancora e sempre con il futurismo addosso», scrisse.



L’amore per la velocità

Il fascino del movimento, l’amore per la velocità, la passione per il volo, il senso dello spazio, l’interesse per la modernità e le invenzioni dell’uomo sono stati al centro della sua vita e nel cuore della sua arte. Ha trovato la sua vera dimensione in cielo, spiccando il volo con le Frecce Tricolori e diventando il loro artista per decenni.

Loading...

Aeropittura

È stato il più grande esponente dell’aeropittura, creando quadri vertiginosi, prospettive dinamiche, immagini indimenticabili e un perfetto equilibrio tra arte figurativa e astratta.

Utilizzando la forma e il colore i suoi quadri catturano lo spettatore, portandolo dentro il quadro nel vortice del movimento.«Lassù tutto è meraviglioso», scrisse Crali.

Usando la penna con un’eloquenza superata solo dalla sua abilità con il pennello, descrisse la gioia di dipingere «architetture aeree fino a ieri immaginarie» e di volare a bordo di «giganti dall’anima tumultuosa vestiti di paradiso» per «vedere osservare sentire e interpretare le trasparenze finissime delle eliche, il fremito nervoso delle nuvole, il sinuoso labirinto delle tubature, i riflessi arcigni severi e radiosi dei metalli, la tensione spasmodica dei tiranti».