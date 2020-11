L’affitto breve diventa transitorio La crisi pandemica ha svuotato gli appartamenti destinati allo “short rent” e i proprietari si convertono a contratti più lunghi di Paola Dezza

(Ansa)

La crisi pandemica ha svuotato gli appartamenti destinati allo “short rent” e i proprietari si convertono a contratti più lunghi

3' di lettura

Le città in lockdown in mezza Europa e lo stop ai viaggi di lavoro e di piacere mettono a dura prova il mondo degli affitti brevi, che negli ultimi anni ha richiamato investitori anche privati desiderosi di trovare una entrata aggiuntiva da sommare al proprio stipendio o alla pensione. Oggi che abbiamo davanti mesi di incertezza e abbiamo superato un primo lockdown, in Italia, decisamente lungo, i proprietari di appartamenti da affittare per brevi periodi si trovano senza ritorni in molti casi e ...