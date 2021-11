L’affondo di Renzi: «Penso che nel 2022 si andrà a votare. Pd, Lega M5S e Fdi vogliono le urne»

Italia Viva ha fatto, rivendica, «contro l’opinione dell’allora gruppo dirigente del Pd l’operazione contro il Papeete nell’agosto del 2019, prendendo una scatola di Maalox e accettando di stare al governo con i 5 Stelle in quella stagione, perché sapevamo che se avessimo detto il contrario, cioè se avessimo portato il paese a votare, il paese sarebbe finito nelle mani di Salvini e Meloni per 5 anni, e tra due mesi avrebbero eletto un presidente sovranista - ha aggiunto Renzi -. Non le prendo lezioni da chi in quella stagione politica ci spiegava che bisognava affrontare a viso aperto il populismo e sovranismo: non è così, ci vuole flessibilità in politica».

Sul ddl Zan capolavoro tafazziano

Infine un passaggio sul ddl Zan, dopo le accuse di aver sabotato il voto. Su questo fronte, attacca Renzi, «si è consumato il simbolo di una sinistra che ha scelto di stare dalla parte del bla bla bla, e non dalla parte dei valori», con un «capolavoro tafazziano» ha annullato «la possibilità di portare a casa la legge, e la responsabilità è tutta di chi fa manifestazioni venendo a insultare noi». Lezioni da questo tipo di sinistra, aggiunge, «non la prendo».

«Tenetevi i vostri post su Instagram - prosegue Renzi - lasciateci la bellezza di fare politica, inseguite gli influencer se volete, ma non venite a raccontarci che questa è la politica, e un giorno spiegateci come avete fatto a passare dai Quaderni del carcere al blog di Casalino, perché questo percorso è un percorso che fa male innanzitutto a chi crede nella bellezza dell’impegno per la cosa pubblica».

Boschi: «Contro di noi macchina del fango»

Poco prima dell’ex premier è intervenuta anche Maria Elena Boschi, capogruppo di Iv alla Camera, con un intervento da lei stessa definito “personale”, in cui ha ricostruito le campagne che l’hanno vista vittima di “fake news”.

«La macchina del fango l’hanno fatta loro, i Casalino, Di Maio, ’la bestia’ di Morisi e Salvini, e noi l’abbiamo subita, ma non ci fanno paura: siamo ancora qui e continueremo a batterci per le nostre idee. E’ l’ora di dire basta, Basta!». La mia figura pubblica, ha proseguito, è stata compromessa, è irrecuperabile. Sono stata massacrata, stritolata nella gogna mediatica, attaccata dalla macchina del fango. Ma gli è andata male, perchè siamo ancora qui - ha affermato tra l’altro Boschi - Noi non siamo come ’la bestia’, noi non siamo bestie. C’è stata una campagna social organizzata scientificamente per screditarmi. Hanno cercato di massacrarmi come persona, come donna, percè non riuscivano ad attaccarmi come parlamentare. Ma la politica mi ha dato tanto, soprattutto grazie alla Leopolda».