L’Africa rischia già oltre il 40 per cento dell’import di grano

Le speranze di rimpiazzare autonomamente i flussi da Russia e Ucraina si attenuano, per ora, davanti allo squilibrio fra la quantità di grano importate (circa 54,8 milioni di tonnellate nel 2020-2021, dati del portale Statista) e quelle prodotte sul mercato domestico (25,7 milioni di tonnellate). La domanda diventa la stessa che la pende sul resto del mercato, come e dove assicurarsi nuove fonti per l’import cerealicolo. La lista dei Paesi candidabili include «Usa, Canada, Argentina e alcuni paesi europei. Questi potranno sostituire parte delle importazioni dall’Ucraina, ma a un costo più elevato» spiega Silvia Merler, Head of Esg and Policy Research di Algebris Investments.

Un secondo fronte può essere rappresentato da paesi che godono già di un surplus produttivo, come la stessa Argentina o l’India. «Ma non è chiaro quanto l’uno e l’altro paese possano decidere poi di esportare di più - sottolinea David Laborde, senior research fellow dell’International Food Policy Research Institute - L’India sta affrontando incertezze sulla produzione in alcuni Stati, l’Argentina potrebbe applicare restrizioni sull’export» .

Senza dimenticare che l’impennata di prezzi agricoli si intreccia a quella, parallela, dei fertilizzanti: un’altra industria di peso per le esportazioni russe, un altro segmento delicato nella guerra in Ucraina. « I prezzi dei fertilizzanti sono in crescita da prima, ma la crisi ucraina ha dato un’ulteriore spinta - spiega Laborde - Prezzi più alti significano produzione più bassa, una produzione più bassa si traduce in maggiore insicurezza alimentare. Questa non è una crisi marginale e non scomparirà in pochi mesi. Anche dopo, e se, la guerra sarà finita».