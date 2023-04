L'AGCM diventa giudice della “dipendenza economica” nei rapporti tra imprese

Ora, quindi, un cambio radicale di approccio.

L'abuso di dipendenza economica è una fattispecie ibrida, che dà opportunità, e qualche problema di non poco momento. Essa non prevede che l'impresa “forte”, dotata di potere di mercato, sia dominante in senso antitrust, e sfugge dunque dalle maglie e dallo standard probatorio che faticosamente si è costruito in questi anni in Europa per l'applicazione dell'art. 102 del Trattato. Essa non sembra neppure onerare l'Autorità di condurre una particolare analisi di impatto, benché la legge conferisca il potere di comminare sanzioni o diffide solo “qualora ravvisi che un abuso di dipendenza economica abbia rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato”.

È dunque più discrezionale, o forse più arbitrario, sicuramente meno rigoroso, e si occupa di equità del rapporto bilaterale tra l'impresa “forte” e quella “dipendente”, e non di efficienza della dinamica concorrenziale del mercato.

In sostanza, sembra maturare una ultima e più marcata evoluzione dell'Autorità che assume il ruolo di giudice, senza esserlo, su tematiche di diritto privato legate a contratti tra due imprese, in concorrenza con il giudice “naturale” previsto dalla Costituzione, e nei più svariati settori merceologici. Un'Autorità che, nella conduzione dell'istruttoria, non è terza, ma inquirente, con buona pace di Montesquieu e della tripartizione dei poteri. Tra l'altro, le decisioni con “impegni” sono molto raramente impugnate di fronte al giudice amministrativo, e dunque l'agire dell'Autorità non è limitato da un controllo esterno. Anche in caso di impugnazione, infine, il giudice amministrativo si troverebbe a decidere di questioni puramente civilistiche, senza essere soggetto alla funzione nomofilattica della Corte di Cassazione.

Le imprese non faranno fatica a identificare i rischi e le opportunità di questo rinnovato ruolo dell'Antitrust nei loro rapporti commerciali. Le imprese con “potere di mercato relativo”, ovvero anche quelle chiaramente non dominanti, saranno coscienti che metodi e contenuto di strategie commerciali con la loro “rete” potranno subire una istruttoria antitrust, con l'invasività che le è propria ed il rischio di sanzioni significative. I fornitori o clienti “deboli”, d'altro canto, vedranno più concreta la possibilità, nei momenti di maggiori difficoltà, di una segnalazione priva di alcune difficoltà tipiche di un giudizio civile, quali il costo del giudizio e, in particolare, dell'istruttoria, l'onere della prova, i tempi processuali, il rischio di soccombenza e di recupero delle spese di lite.