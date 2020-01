L’agenda degli appuntamenti chiave nel 2020 Ecco gli otto eventi più attesi del nuovo anno di Piero Fornara

Qualificazioni a Uefa Euro 2020. La formazione della nazionale di calcio italiana scesa in campo contro la Grecia (Marka)

2' di lettura

26 gennaio – Elezioni regionali in Emilia-Romagna e Calabria



31 gennaio – Brexit, la Gran Bretagna esce dall'Unione europea.

Il primo ministro conservatore Boris Johnson ha vinto la sua scommessa, conquistando la maggioranza assoluta dei seggi (365) nelle elezioni anticipate del 12 dicembre.

3 marzo – Super Martedì negli Stati Uniti

Primarie democratiche in una quindicina di Stati per scegliere il candidato da mettere in campo nelle elezioni presidenziali del 3 novembre contro Trump. Intanto si attende il voto del Senato americano sull’impeachment contro il presidente, chiesto dalla Camera dei Rappresentanti alla Casa Bianca (a maggioranza democratica).

10-12 giugno – G7 a Camp David

Dopo le polemiche sorte in seguito alla iniziale scelta del Trump National Doral a Miami in Florida, sarà la residenza presidenziale di Camp David (nel Maryland) ad ospitare il vertice dei maggiori Paesi industrializzati, finora previsto in “formato G7”. La Russia era stata esclusa nel 2014 dal G8, dopo l’annessione della Crimea, ma Trump è favorevole a invitare anche Mosca.

12 giugno-12 luglio – Euro 2020

Italia-Turchia allo stadio olimpico di Roma inaugura venerdì 12 giugno il campionato europeo di calcio “itinerante” con 24 squadre partecipanti. Nel girone degli azzurri anche Svizzera e Galles (sempre a Roma). Semifinali e finali dal 7 al 12 luglio a Londra.