L’agenda di Cernobbio: meno fisco sul lavoro, industria 4.0 e cantieri Le priorità per il Governo in un sondaggio tra i partecipanti al Forum Ambrosetti

1' di lettura

Taglio del cuneo fiscale per ridurre la forbice fra salario lodro e netto; innovazione, per un Paese all’avanguardia su tecnologia, green economy, digitale e Industria 4.0; infrastrutture, che darebbero una spinta all’economia e collegherebbero meglio l’Italia al mondo. Secondo la platea del Forum Ambrosetti a Cernobbio - sondata dal gruppo Sole 24 Ore - sono questi gli interventi più urgenti per far crescere il Paese. È sui fatti che il mondo del business misurerà il governo: dal Forum arriva un’apertura di credito, che va però conquistata con le misure per rilanciare l'economia, in questa fase difficile di rallentamento.

INTERVISTE DA CERNOBBIO

Il sondaggio completo sul Sole 24 Ore oggi in edicola