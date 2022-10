L’agenda immediata del governo è difficile ma già definita

L’aumento dei prezzi delle fonti energetiche e delle altre materie prime e beni importati rappresenta, infatti, un costo non eliminabile per l’economia italiana. Il tema è come distribuirlo tra famiglie e settori produttivi senza che ciò avvenga attraverso una rincorsa tra prezzi e salari che comporterebbe il radicamento dell’inflazione. Quel che può fare lo Stato è regolare questo conflitto distributivo mediante la politica fiscale. Nell’immediato, soprattutto di fronte all’esplosione dei prezzi dell’energia, l’obiettivo è certamente quello di sostenere le famiglie a più basso reddito, anche per motivi di giustizia sociale, e aiutare le attività produttive a sostenere e distribuire nel tempo l’aumento dei costi.

Tuttavia, questa politica fiscale, pressoché obbligata, ha un costo molto pesante per il bilancio pubblico e, in presenza del mutato contesto di politica monetaria e di possibili crescenti tensioni finanziarie, non sarà possibile sostenerlo con debito aggiuntivo emesso a livello nazionale. Ciò significa che si deve agire sulla composizione del bilancio, dal lato delle entrate e dal lato della spesa. E qui si arriva al terzo compito immediato, quello di affrontare complessi e pazienti negoziati europei che riguardano sia azioni immediate sia temi strutturali. Le azioni immediate riguardano l’intervento comunitario sul mercato dell’energia e il contemporaneo varo di un fondo, alimentato da debito comune europeo, per sostenere gli sforzi finanziari nazionali di mitigazione dell’impatto dei prezzi dell’energia su famiglie e imprese.

Ma ciò che sta accadendo in Europa conferma che il problema strutturale europeo sta nell’assenza di una politica di bilancio a livello comunitario. Nel senso che non esiste una capacità fiscale centrale europea capace di intervenire in politiche di stabilizzazione accanto alla politica monetaria. È auspicabile, quindi, che il governo si ponga l’obiettivo non solo di negoziare con i partner europei le riforme delle regole fiscali, oggi sospese e di cui è in gestazione la riforma, ma di battersi anche affinché le istituzioni europee si muniscano di strumenti per una politica di bilancio comunitaria in grado di agire rapidamente per stabilizzare l’economia europea quando colpita da shock simmetrici di derivazione esterna, come quello che stiamo vivendo. Questo negoziato, che è cruciale per gli interessi italiani ed è contrastato dalla galassia dell’Europa del nord, implica creare ampie alleanze.

In conclusione, il prossimo governo ha di fronte un’agenda sostanzialmente già definita nei temi prioritari obbligati. Si tratta di un’agenda molto difficile da gestire, appunto per la complessità degli obiettivi interconnessi e per il contesto economico e geopolitico non favorevole.

Il parlamento sembra aver raggiunto un accordo di massima sulla legge delega per la riforma fiscale. Il punto più condiviso è quello che riguarda la necessità di ridurre la pressione fiscale diretta, cioè l’Irpef, sulle classi di reddito medio basse. Ma per ciò che riguarda la dimensione possibile di questa riduzione, un tema che sembra dimenticato nel dibattito è quello del possibile spostamento del prelievo dalle imposte dirette (Irpef) alle imposte indirette (Iva), cioè dai redditi dei fattori produttivi, che nel caso dell’Irpef sono sostanzialmente i redditi da lavoro, oltre che da pensioni, alla tassazione dei consumi. Il ministro Tremonti definiva questo spostamento “dalle persone alle cose”. Una dimenticanza che è molto strana perché, in un periodo di europeismo condiviso, si elude proprio una raccomandazione tradizionale della Commissione europea. Una raccomandazione il cui fondamento sta nel fatto che questo spostamento del prelievo favorisce la crescita a parità di pressione fiscale complessiva. La ragione è che si ridurrebbe il cuneo fiscale, che entra nei costi di produzione, determinando un aumento delle remunerazioni al netto delle tasse. Ma questo spostamento di prelievo sarebbe anche utile alla crescita perché determina una “svalutazione fiscale”, poiché l’Iva non grava sulle esportazioni, mentre colpisce i consumi di beni e servizi importati in egual misura rispetto a quelli prodotti sul territorio nazionale. In tal modo si recupera competitività internazionale. Non è un caso, inoltre, che nell’economia globalizzata, per tassare localmente i profitti delle multinazionali, si stia valutando di prendere come riferimento le loro vendite nei vari Paesi. E anche nelle discussioni sulla tassazione delle ricchezze si mette in rilievo che quelle personali, in vario modo legalmente o non legalmente occultate, si riflettono nel livello di vita dei beneficiari

al momento del consumo.