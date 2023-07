Agenzia delle Entrate: concorso per 4.500 funzionari

Per quanto riguarda invece i 530 funzionari per i servizi di pubblicità immobiliare, possono partecipare alla selezione quelli che hanno una laurea triennale o titolo equiparato in Scienze dei servizi giuridici; oppure diploma di laurea in giurisprudenza, conseguito secondo l'ordinamento di studi previgente al decreto ministeriale 509/99, o titolo equipollente per legge; oppure laurea specialistica o magistrale equiparata ai diplomi di laurea secondo quanto stabilito dal decreto interministeriale del 9 luglio 2009.

Alla procedura selettiva possono partecipare anche coloro che sono in possesso dititolo di studio conseguito all'estero, o di titolo estero conseguito in Italia, riconosciuto equipollente ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, secondo normativa in vigore, a una delle lauree sopra indicate. Posso partecipare anche coloro per i quali la procedura per il riconoscimento della equipollenza sia in corso, purché dimostrino di aver presentato la relativa richiesta, in linea con le disposizioni vigenti in materia, entro il termine ultimo di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Loading...