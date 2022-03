L’Agenzia delle Entrate torna ad assumere: 100 architetti e ingegneri. Come fare domanda

Una volta ammessi al tirocinio, bisognerà inviare tramite Pec alla direzione centrale Risorse umane l’istanza e il proprio curriculum vitae in formato europeo con data e firma.

Abilità e competenze

«Problem solving, tensione al risultato, iniziativa, flessibilità, orientamento all'altro» sono le competenze richieste dal bando. Una volta superate le selezioni ed entrati in Agenzia, i neofunzionari dovranno occuparsi di atti a elevata specializzazione tecnica, difficoltà e complessità nei processi catastali, cartografici, estimativi e dell'Osservatorio del mercato immobiliare.

In particolare, nelle strutture operative l'attività consisterà nel presiedere all'accettazione e alla verifica tecnico-amministrativa degli atti di aggiornamento del Catasto edilizio urbano e per il Catasto terreni e alle attività di controllo/verifica. Nei processi dei servizi estimativi e dell'Osservatorio del mercato immobiliare, i neoassunti saranno chiamati a fornire servizi di consulenza tecnico-estimativa riferiti ai beni mobili ed immobili, per la redazione di perizie, stime e pareri di congruità tecnico-economica. Inoltre saranno chiamati a partecipare all'acquisizione e alla gestione degli immobili, sedi degli uffici dell'Agenzia.

A Bolzano 20 funzionari con conoscenza di due lingue

Già aperte le candidature anche per l’altro bando appena emanato e finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato di 20 funzionari biligui per attività amministrativo-tributaria da destinare alla direzione provinciale di Bolzano. Oltre alla laurea, è richiesto l'attestato di bilinguismo. Anche in questo caso il canale telematico per presentare le domande di partecipazione è già aperto e lo sarà fino alle ore 12 dell'8 aprile 2022.

I posti a concorso sono stati suddivisi d’intesa con la provincia di Bolzano in 3 al gruppo linguistico italiano, 16 al gruppo linguistico tedesco e 1 al gruppo linguistico ladino. Oltre alla laurea in una delle discipline previste dal bando, è richiesto l'attestato di conoscenza dell'italiano e del tedesco (e per i concorrenti ladini anche della lingua ladina) con livello di competenza C1 secondo il quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (ex livello A). È necessario anche il certificato di appartenenza o aggregazione a uno dei tre gruppi linguistici in questione.