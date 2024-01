L’agevolazione / Il bonus per le famiglie più svantaggiate

Per le famiglie che versano in condizioni di svantaggio economico è possibile accedere al bonus sociale, uno sconto in bolletta che consente di ridurre la spesa per fornitura e che, dal 2021, è riconosciuto automaticamente a chi ne ha diritto. Per attivare il procedimento per il riconoscimento automatico dell’agevolazione, è necessario e sufficiente presentare la Dichiarazione Sostitutiva unica (Dsu) ogni anno e ottenere un’attestazione di Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) entro la soglia di accesso al bonus oppure risultare titolari di reddito/pensione di cittadinanza. A partire dal 1° gennaio, terminato il sistema di rafforzamento dell’agevolazione in vigore negli ultimi due anni e che aveva esteso la platea dei beneficiari, la soglia per accedere al bonus è pari a 9.530 euro che sale a 20mila euro per le famiglie numerose (con oltre 3 figli).



