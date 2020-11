Il Crédit Agricole muove sull’Italia: Opa da 700 milioni sul Credito Valtellinese Lanciata offerta a 10,5 euro ad azione, il 21,4% in più del prezzo di chiusura di venerdì.

(IMAGOECONOMICA)

Lanciata offerta a 10,5 euro ad azione, il 21,4% in più del prezzo di chiusura di venerdì.

2' di lettura

Il Crédit Agricole muove sull’Italia. Non in direzione BancoBpm, su cui si erano concentrate le attenzioni nelle ultime settimane, ma sul Credito Valtellinese, di cui il gruppo francese era già socio al 5%. Sul CreVal la Banque Verte è pronto a investire 700 milioni con un’Opa a 10,5 euro per azione, prezzo che incorpora un premio del 53,9% rispetto al prezzo medio ponderato degli ultimi 6 mesi e un premio del 21,4% rispetto alla chiusura di venerdì.

L’Opa sarà lanciata dalla controllata italiana del gruppo, Créedit Agricole Italia. «Con questa operazione, i clienti ed i colleghi di Credito Valtellinese otterranno accesso agli

stessi prodotti e servizi finanziari tra i migliori del mercato di Crédit Agricole Italia,

beneficiando della dimensione, della solidità e della cultura innovativa e focalizzata sul

cliente del Gruppo Crédit Agricole, e l'entità aggregata manterrà il proprio forte impegno a

supporto dell'Italia e delle comunità local», sottolinea Giampiero Maioli, numero uno in Italia del gruppo francese.

Loading...

Con l’acquisizione di Credito Valtellinese, Crédit Agricole Italia ambisce a consolidare la sua posizione competitiva, diventando sesta banca commerciale nel mercato Italiano per masse gestite e settima per totale attivi e numero di clienti, raggiungendo una quota di mercato del 5% a livello nazionale.

L'Offerta sarà condizionata al raggiungimento da parte di Crédit Agricole Italia di una partecipazione pari almeno al 66,7% del capitale sociale con diritto di voto di Credito Valtellinese, con la possibilità per Crédit Agricole Italia di rinunciare a tale condizione purché abbia acquisito almeno il 50% + 1 azione del capitale sociale con diritto di voto di Credito Valtellinese. Da segnalare che tra gli altri soci forti è già arrivato l’ok di Davide Serra con il fondo Algebris, socio Creval al 5,4%.